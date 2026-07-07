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Разходите за отбрана, Украйна и отношенията НАТО - САЩ в центъра на срещата на Алианса в Анкара

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Чете се за: 05:57 мин.
По света
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Снимка: БТА
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Увеличаването на разходите за отбрана, трансатлантическата сигурност, стратегическите цели на Алианса и помощта за Украйна са част от акцентите на срещата на върха на НАТО, която започна в Анкара. Още преди официалното начало на форума бяха обявени редица инициативи за инвестиции във военната индустрия за милиарди долари.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че усилията на държавите-членки да увеличат военните си бюджети дават резултат. Президентът Доналд Тръмп отново заяви, че е разочарован от Алианса.

Премиерът Румен Раден втори ден подред каца на летището в Анкара, но този път съставът на делегацията е различен. Той е придружен от съпругата му Десислава Радева, от министра на външните работи Велислава Петрова, министра на отбраната Димитър Стоянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Две теми доминират днешния ден - срещата между американския президент Доналд Тръмп и турския президент Раджеп Ердоган и срещата между генералния секретар на НАТО Марк Рюте и украинския президент Володимир Зеленски.

Доналд Тръмп започна срещата като се оплака отново от липсата на подкрепа от съюзниците за операцията "Епична ярост" в Иран, повдигна и въпрос, който е изключително чувствителен за НАТО - този за Гренландия и отново каза, че САЩ трябва да контролират острова.

И Ердоган, и Тръмп намекнаха, че в рамките на срещата навърха тук в Анкара се очаква Турция отново да бъде върната в програмата за американските изтребители F-35 откъдето беше изключена, защото закупи руски противовъздушни системи S-400.

По темата Зеленски и Риоте. Естествено,

Украина е тема, която ще доминира форума в Анкара и днес и утре.

Рюте и Зеленски се обявиха за увеличаване на подкрепата за Киев и Украйна да получи системи за противовъздушна отбрана.

Една държава изпрати две паралелни конкуриращи се делегации. Чехия изпрати първо Андрей Бабиш, а после пристигна и самолета с президента Петър Павел, тъй като не се разбраха кой да представлява страната.

4% ръст на разходите за отбрана и сделки за производство на оръжия за милиарди обяви Рюте. На срещата с Володимир Зеленски и двамата настояха подкрепата за Украйна да се увеличи, а украинският президент идва със задачата да получи системи за противовъздушна отбрана.

Около 40 милиарда долара ще бъдат инвестирани в системи за противодействие на дронове. Планирани са и сделки за доставка на въоръжение.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Ние сме на прага на трансатлантическа отбранителна индустриална революция. Моля ви да направите крачка напред и да покажете на нашите хора, че сме готови и способни да ги защитим навсякъде и по всяко време. Да покажете на Русия, и на всички, които гледат сега, че трансатлантическата отбранителна индустрия се мобилизира целенасочено."

Целта на държавите от НАТО е да покажат, че изпълняват искането на Съединените щати за увеличаване на разходите за отбрана. Според Рюте, увеличаването на военните разходи на страните членки дава резултат. В обръщението си към форума, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е източник на „изключителни“ отбранителни способности за Алианса.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Нещо, което трябва да се направи тук, в Европа, е да бъде изградена силна защита срещу балистичните ракети на Русия. ПРЕС Способни сме да направим всичко останало сами, но когато става въпрос за противовъздушна отбрана, се нуждаем от решителността на нашите партньори. Моля, нека решения за противовъздушна отбрана бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара."

Доналд Тръмп пристигна в Анкара на фона на заявката на Вашингтон за намаляване на американското военно присъствие в Европа.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бях много разочарован от НАТО. И честно казано ако не бяха, и Турция - и ако не бяха усилията на Реджеп, можеше да не дойда. Но с нас не се отнасяха добре. Защото направихме нещо в Иран. Не ни е нужна ничия помощ, дори не съм я искал. Но преди да попитам, те казаха, че няма да се включим. Инвестирахме трилиони долари в НАТО. Защо? За да предпазим европейските страни, други държави, хората, от това, което преди беше Съветски съюз, сега е Русия. Казах добре, но човек би си помислил, че те много биха искали да направят нещо, за да помогнат на нас."

С огромен интерес се очаква срещата на президентите на Съединените щати и Украйна утре. След нея Тръмп има планиран телефонен разговор с Владимир Путин. Днес от Кремъл заявиха, че ще следят срещата на НАТО много внимателно.

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#среща на НАТО #Доналд Тръмп #Турция #Марк Рюте

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