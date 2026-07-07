Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.

Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса влязоха за разглеждане в ресорната комисия в парламента.



15 милиарда и 200 милиона евро е предвидила властта за пенсии и обезщетения за майчинство и безработица. Като парите за възрастните са най-много - 13 милиарда и 500 милиона евро.



Заложените средства за здраве са 8,5% повече спрямо миналата година. Така бюджетът на здравната каса достига рекордните 5 милиарда и 256 милиона евро.

Седми час продължава заседанието на бюджетната комисия до този момент. Основните промени които бяха коментирани е увеличаването на максималният осигурителен доход до 2300 от 1 евро както и задължението държавните служители да плащат 20 от осигуровките си.

Припомням че новият бюджет е рекорден с разходи от близо 57 млрд. евро и бюджетен дефицит от 5.7% от БВП.

И за бюджета на държавното обществено осигуряване и за този на здравната каса се чуха едни й същи критики за липса на реформи и голяма тежест върху бюджета. Вижте още от обсъждането на здравния бюджет.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Възнагражденията на младите лекари естествено, че е приоритет." Любомир Дацов, Фискален съвет: "20 години по-късно системата е същата недовършена, един от най-големите проблеми когато се гледа бюджета той устойчиво нараства, ефективността намалява." Атанас Кацарчев, КТ "Подкрепа": "Определено моделът пациент-пари не сработва добре както се вижда." Цветелина Спиридонова, КРИБ: "В този бюджет виждаме, че 4 % пункта разходната част е по -ниска от предвидените приходи и то преди увеличаването на максималния осигурител доход."

В момента депутатите обсъждат за първо четене закона за държавния бюджет. Той беше разкритикуван както от експерти, така и от бизнеса и синдикатите заради големия дефицит. От БНБ дори предупредиха, че България трябва до средата на октомври до представи проектобюджет за 2027 година на Еврокомисията заради процедурата по свръхдефицит.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Механичното съпоставяне между сумите на заложените разходи за издръжка за 2026-та и отчета за 2025-та са подвеждащи. В хода на изпълнението на бюджета, част от разходите, които се планират за издръжка и помощи за домакинствата се преквалифицират и се отчитат основно като разходи за персонал." Петър Чобанов, подуправител на БНБ: "Моделът на растеж, който се наложи, базиран основно на потреблението е неустойчив, ако той не е придружен с реформи." Донка Михайлова, Сдружение на общините: "Ние, общините, в последните 8 години се уморихме да работим с кратки хоризонти, хоризонти от няколко месеца, между две служебни правителства, в които договаряхме числа за по два месеца."





Вижте още в прякото включване на Цветелина Катанска