Във Великобритания правят електричество от бактерии в почвата

Чували ли сте израза „тази земя има особен заряд"? Млади британски учени от района на университета в Бат са го възприели съвсем буквално и търсят начин да го приложат универсално. Техният стартъп използва бактериите в почвата като естествени батерии. Как се случва това ли?

Електричество от почвата. Според основателя и изпълнителен директор на британския стартъп д-р Якуб Джегеловски технологията стъпва върху принципа на микробната горивна клетка в почвата. Екипът му е успял да усъвършенства системата така, че тя да работи надеждно дори при променливите условия в околната среда.

Д-р Якуб Джегеловски: „В момента се намираме в нашата градина – една от площадките ни за полеви изпитания край Бат. Именно тук се случва истинската наука. Едно е да демонстрираш нещо в лабораторията, но за нас е изключително важно да проверим дали можем да възпроизведем тези резултати и в реални условия.“

Технологията използва естествените процеси, които протичат в почвата. Докато бактериите разграждат органичната материя, част от тях отделят електрони. Именно тях улавя системата чрез специални електроди, заровени под земята, за да ги превърне в използваема електроенергия.

Юън Комфорт-Киър, инженер продуктов дизайн: „Създаваме условия в почвата и в реактора, които им позволяват да отделят електрони. След това улавяме тези електрони и ги превръщаме в електричество. В лабораторията разработваме тези горивни клетки, тези реактори, така че да работят в различни видове почви и на различни места. Целта ни е тези реактори да могат да произвеждат електроенергия във всеки вид почва на планетата.“

Потенциалът на технологията е особено голям в модерното земеделие. С нея могат да се захранват сензори за влажността на почвата, метеорологични станции и други устройства. Чрез подобни системи фермерите могат по-прецизно да определят кога да напояват, наторяват или прибират реколтата. Най-голямото предизвикателство досега оставаше постоянното електрозахранване на тези устройства върху огромни земеделски площи. От компанията твърдят, че техните устройства работят денонощно, независимо от атмосферните условия и се самозареждат, стига да бъдат поставени в биологично активна почва.

д-р Якуб Джегеловски: „Устройството е проектирано така, че да не се нуждае от никаква поддръжка. Очакваме да произвежда електроенергия около 30 години. Това е възможно благодарение на уникалните свойства на почвата – тя непрекъснато се самовъзстановява и поддържа собствената си екосистема.“

Според разработчиците новата технология няма за цел да замени използването на слънчева енергия, а да го допълва. В момента компанията се подготвя за пазарното внедряване на първото поколение бактерийни батерии, като паралелно разработва и значително по-мощна версия. Според екипа сегашният модел произвежда достатъчно енергия, за да замести приблизително десет стандартни батерии годишно, или около 300 батерии за целия експлоатационен живот на устройството.

д-р Якуб Джегеловски: „В лабораторията разполагаме със системи, които са шест пъти по-мощни. Крайната ни цел е да достигнем около четири вата на кубичен метър. Макар тази стойност да изглежда малка, мащабът на технологията може да се увеличи. Устройствата могат да бъдат изцяло заровени под земята, без да заемат обработваема площ. Така дори един средно голям двор би могъл в бъдеще да компенсира значителна част от електроенергията, необходима за едно домакинство през цялата година.“

Ако досега сме свикнали да търсим енергия във вятъра, слънцето и водата, скоро е възможно още един природен източник да намери своето място в енергийния микс – самата почва, благодарение на невидимата работа на милиарди микроорганизми под краката ни.