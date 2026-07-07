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Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
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Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"

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Страната ни дължи 360 милиона по договора "Боташ", заяви премиерът

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В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ", заяви премиерът Румен Радев.

По думите му подписаният протокол между "Булгаргаз" и "Боташ" поставя основата за предоговаряне на параметрите на съществуващото споразумение и създава възможност България да се позиционира не само като транзитна държава, а като активен търговец на природен газ.

Румен Радев, министър-председател на България": "Вчера се подписа важен протокол между "Булгаргаз" и "Боташ". На първо място, в следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ". В тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с "Боташ" на основание на този протокол, който има няколко важни основополагащи параметри, които водят и постилат пътя към тези преговори. И това е водено от разбирането и на двете страни, че можем да бъдем много по-ефективни и можем така да се позиционираме, че максимално да използваме нашия значителен потенциал, за да доставяме газ в още по-големи количества към Централна и Източна Европа."

Премиерът заяви, че към днешна дата страната ни дължи 360 милиона по договора "Боташ". Радев подчерта, че протоколът се отнася единствено до газовите отношения между България и Турция и не е свързан с други възможни инфраструктурни, енергийни или икономически проекти.

Румен Радев, министър-председател на България": "Ние натрупахме задължение, защото от юли месец 2024 г. България не плаща. На базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват по никакъв начин българските финанси. Това няма нищо общо с магистрала "Черно море", с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица и Тунджа, с блок "Хан Тервел", с въздуха, който дишаме, и т.н. Протоколът и отношенията в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект. Това е един наистина свободен протокол именно в газовата сфера, който постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос."

За отношенията с Република Турция Радев заяви:

Румен Радев, министър-председател на България": "България високо цени приятелските отношения с Република Турция и високо цени подкрепата, която ни оказа Турция в труден за страната ни момент по време на газовата криза, когато кабинетът "Петков - Василев" остави страната ни без газ. Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ. Искам да благодаря на президента Ердоган за неговото приятелство и за неговото разбиране и вяра в потенциала, който нашите две страни имат, за да развиваме и диверсификация, за да предоставяме сигурност на нашите партньори-съюзници от Централна и Източна Европа."

#премиерът Румен Радев #НАТО

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