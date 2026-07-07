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Спортни новини 07.07.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
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12:25, 07.07.2026
Спорт
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12:14, 07.07.2026
Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента
12:12, 07.07.2026
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