Близки на 9-годишната Крисия искат справедливост: Съдът гледа делото за катастрофата в Хаинбоаз

Окръжният съд във Велико Търново гледа делото за катастрофата, при която през януари турски тир помете кола в Прохода "Хаинбоаз", уби на място 9-годишната Крисия, а шофьорът му избяга.

Повече от час продължава заседанието на Окръжния съд във Велико Търново.

Припомняме, че инцидентът се случи на 25 януари на прохода Хаинбоаз, където турският тир се е движил с много над разрешената скорост в този участък, губи управлението при спускане, навлиза в насрещното платно за движение и удря колата, в която е пътувала 9-годишната Крисия заедно със своите родители.

По-рано днес, пред Съдебната палата, се събраха семейството, близки, както и родители на други деца, които са загубили живота си на пътя. От Сдружение „Ангели на пътя“ отново настояха за промени в съдебната система, гарантиращи справедливи присъди.

Соня Божинова, майка: "Излезе от завоя в момента, в който излезе се обърна наобратно на пътя, ние имахме скали отдясно нямаше къде да отидем, просто ни удари. Най-лошото е че след като ни удари той не спря да ни помогне, не се поинтересува какво се е случило

Станимир Димитров, баща: "Справедливост, това искаме, реална присъда."