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Делото срещу Ива Михайлова от Кочани продължава на 29 и 30 юли, нови експертизи оспорват обвинението

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Делото срещу Ива Михайлова от Кочани ще продължи на 29 и 30 юли. Причината за отлагането е представянето на две нови експертизи, които според защитата поставят под съмнение тезата на обвинението за вината на младата жена. За случая ви разказахме по БНТ. Ива Михайлова, която стана потърпевша при тежка катастрофа край Кочани, вече 10 месеца няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидента.

На първото заседание по делото свидетели и вещи лица са били готови да дадат показания, но разпитите не са се състояли.

„Не бяха разпитани именно, защото адвокатите на Ива Михайлова внесоха две експертизи, които са направени от едни от най-авторитетните и именити вещи лица, експерти тук в Република Северна Македония, които са буквално на 180% противоречиви от експертизата, която е изготвена по поръчка на прокуратурата и съответно стои в основата на обвинението, което казва, че Ива Михайлова е виновна за тази тежка катастрофа край Кочани, станала на 7 октомври миналата година“, заяви кореспондентът Иво Никодимов.

По думите му според експертизата, изготвена по поръчка на прокуратурата, Ива Михайлова се е движила с превишена скорост - 84 км/ч при ограничение от 60 км/ч. Новите експертизи обаче посочват, че в участъка ограничението е било 90 км/ч, което означава, че скоростта на автомобила е била в рамките на разрешеното.

„Забележете, според експертизата на прокуратурата, Ива Михайлова се е движила с превишена скорост от 84 км в час при разрешение 60, а пък двете други експертизи, приложени документи от Пътната служба тук, казват, че в този участък ограничението е 90 км в час, т.е. Ива Михайлова се е движила със скорост в рамките на позволената“, допълни Иво Никодимов.

Според представените от защитата експертизи другият спорен момент е свързан с навлизането в насрещното движение. Те сочат, че именно другият автомобил е навлязъл в лентата на Ива Михайлова. По думите на адвоката на Ива Михайлова експертизите категорично показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента. Междувременно съдът продължава да отказва разрешение на Ива Михайлова да се лекува извън страната.

Мотивът е, че тя трябва да бъде на разположение по време на делото. Според представените медицински документи обаче състоянието ѝ се влошава. Тя е получила увреждане между контузените прешлени, което според лекарите създава сериозна опасност за дългосрочното ѝ състояние. Според медицинските експерти усложнението е свързано с липсата на необходимото лечение след травмите, получени при катастрофата.

Следващите заседания по делото са насрочени за 29 и 30 юли.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#оспорват обвинението #делото #Кочани #експертизи #Ива Михайлова

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