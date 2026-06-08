След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа

Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва, в рамките на своите компетентности, необходимото съдействие и подкрепа на българската гражданка Ива Михайлова. Това гласи позиция на външното ни министерство след репортаж на БНТ, който разказва за съдбата на 23-годишното момиче от Кочани, което има гражданство от България и Северна Македония и вече осем месеца няма право да напуска родния си град.

След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България. А причината е, че е участвала в катастрофа, която още се разследва. В нея тя е пострадала, блъсната от друг автомобил. Ива твърди, че няма вина за инцидента. От 8 месеца тя няма официално обвинение, адвокатите не знаят от какво да я защитават.

По време на катастрофата тя е получила травми. Ива разказва, че според лекарите се нуждае от допълнително лечение, което не може да се получи в Северна Македония, но пък, властите там не ѝ разрешават да дойде в България, за да го започне. До момента тя е получила общо 5 такива отказа. Междувременно младата жена е получила известие за предложение за обвинение и съобщение за дело на 6 юли.

Ето цялата позиция на МВнР по случая: