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Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Бюджетите за 2026 година влязоха за разглеждане в парламентарната бюджетна комисия. Депутатите разглеждат на първо четене закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Той предвижда рекордно ниво на разходите от над 15,2 млрд. евро, като от тях над 13,5 млрд. са за изплащане на пенсии. Средната пенсия достига вече 543 евро.

От Фискалния съвет обърнаха внимание, че и новият бюджет на общественото осигуряване не предвижда реформи и продължава практиката голяма част от пенсиите да се осигуряват чрез трансфери от бюджета.

Синдикатите и националният омбудсман посочиха, че социалните плащания остават замразени, включително и минималната работна заплата, до приемането на нова методика за нейното увеличение.

От бизнеса разкритикуваха отново вдигането на максималния осигурителен праг в края на годината до 2300 евро, както и увеличаването на минималните осигурителни доходи до нивата на минималната работна заплата, което според тях стимулира сивата икономика.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Като социален министър ние също бихме искали да видим още по-ускорено развитие по някои политики по разходите, специфично, но такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме, тъй като той е в изпълнение от началото на 2026 година. И се надяваме, че ще видим още по-добри параметри в бюджет 2027.“

Весела Караиванова-Начева, управител на НОИ: „Най-висок е делът на разходите за пенсии – 1,790 милиарда евро. 82 милиона евро са разходите за краткосрочни обезщетения и помощи.“

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: „Ситуацията не се променя спрямо предходните години. Остават си абсолютно същите проблеми, които са били и преди. Една голяма част от разходите за пенсии се покриват от държавния бюджет. Използвам случая да поставя отново въпроса, че е необходимо да се работи за средносрочна и дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система.“

Работата на комисията ще продължи с разглеждане на първо четене на бюджета на Здравната каса и на държавата.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#Весела Караиванова-Начева #Наталия Ефремова #Бюджет 2026 #Любомир Дацов #Фискален съвет #НОИ

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