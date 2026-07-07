Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите в НС

Започва обсъждането на бюджета за 2026 г. в комисиите в парламента. Днес план-сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в Комисията по отбраната. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание.

Проектобюджетът е със заложен дефицит от 5,7% от БВП и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване е рекорден – 15,2 милиарда евро.

Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители.