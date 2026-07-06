БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ламин Ямал: Мечтая за световна титла

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Нападателят на Испания е готов за най-голямото предизвикателство във футбола.

Ламин Ямал
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Световното първенство е най-голямото събитие в футбола. Мисля, че няма нищо по-хубаво от това. Когато едно дете мечтае да играе в футбол, то мечтае да играе за своя национален отбор на световно първенство. И ето, аз съм точно там. Това каза младата звезда на испанците Ламин Ямал в навечерието на сблъсъка с Португалия от осминафиналите на Мондиал 2026.

„Решен съм да премина следващите кръгове и да сбъдна мечтата си да спечеля световното първенство с Испания“, категоричен е футболистът на Барселона.

Големите отбори се проявяват когато е необходимо, каза от своя страна селекционерът Де ла Фуенте.

„Бяхме напълно концентрирани. Това беше най-важният мач. Ние знаем как протичат срещите в елиминационната фаза и следяхме внимателно всичко, което се беше случило в предходните двубои“, добави специалистът.

„Малко по малко започвам да се чувствам в своя стил, да правя пробиви и да дриблирам“, каза още Ламин Ямал.

„Нашият дух е да продължаваме да се усъвършенстваме. И мисля, че трябва да се стремим да бъдем още по-добри, особено като се има предвид, че този отбор все още не е достигнал пълния си потенциал. Все още има неща, които можем да подобрим“, завърши Де ла Фуенте.

Подробности вижте във видеото!

#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
2
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
3
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Уимбълдън 2026: Григор Димитров срещу Артър Фери на Централния корт
4
Уимбълдън 2026: Григор Димитров срещу Артър Фери на Централния корт
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност
5
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за...
Привикват за разпит певеца Емрах за обяснение кой е карал автомобила му в парк в Созопол
6
Привикват за разпит певеца Емрах за обяснение кой е карал...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
6
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...

Още от: Мондиал 2026

Роберто Мартинес: Енергията на Диого Жота е нашето вдъновение
Роберто Мартинес: Енергията на Диого Жота е нашето вдъновение
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
272343
Чете се за: 24:50 мин.
Каква победа! Каква победа!
Чете се за: 05:12 мин.
Легeндата Роналдо критикува Анчелоти и атакува Винисиус след отпадането на Бразилия Легeндата Роналдо критикува Анчелоти и атакува Винисиус след отпадането на Бразилия
Чете се за: 02:37 мин.
Осем различни голмайстори: ПСЖ пише история на световното първенство с нов рекорд Осем различни голмайстори: ПСЖ пише история на световното първенство с нов рекорд
Чете се за: 02:52 мин.
Начален удар - 06.07.2026 г. Начален удар - 06.07.2026 г.
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Две експертизи отложиха делото срещу Ива Михайлова в Кочани Две експертизи отложиха делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Екатерина Дафовска оцеля в катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Вече седмица в неизвестност: Издирването на 11-годишната Наталия...
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ