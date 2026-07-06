Ламин Ямал: Мечтая за световна титла

Световното първенство е най-голямото събитие в футбола. Мисля, че няма нищо по-хубаво от това. Когато едно дете мечтае да играе в футбол, то мечтае да играе за своя национален отбор на световно първенство. И ето, аз съм точно там. Това каза младата звезда на испанците Ламин Ямал в навечерието на сблъсъка с Португалия от осминафиналите на Мондиал 2026.

„Решен съм да премина следващите кръгове и да сбъдна мечтата си да спечеля световното първенство с Испания“, категоричен е футболистът на Барселона.

Големите отбори се проявяват когато е необходимо, каза от своя страна селекционерът Де ла Фуенте.

„Бяхме напълно концентрирани. Това беше най-важният мач. Ние знаем как протичат срещите в елиминационната фаза и следяхме внимателно всичко, което се беше случило в предходните двубои“, добави специалистът.

„Малко по малко започвам да се чувствам в своя стил, да правя пробиви и да дриблирам“, каза още Ламин Ямал.

„Нашият дух е да продължаваме да се усъвършенстваме. И мисля, че трябва да се стремим да бъдем още по-добри, особено като се има предвид, че този отбор все още не е достигнал пълния си потенциал. Все още има неща, които можем да подобрим“, завърши Де ла Фуенте.

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