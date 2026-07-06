Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори

Едно от най-натоварените кръстовища в София – това на „Орлов мост“ – вече е с нова организация на движението. Новият разделителен остров от пластмасови колчета обаче предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Шофьори пък твърдят, че въпреки ограничителите все още има нарушения.

Това е едно от най-натоварените кръстовища в столицата, където неведнъж са ставали тежки произшествия. Целта на новоизградения остров е да повиши безопасността и да не позволи от шофьорите от средната лента да продължат направо. Съоръжението е поставено на 3 юли, тоест е рано да се каже до колко ефикасни са колчетата. От Столична община все още събират данни от видеонаблюдението, което да покаже има ли и колко са нарушителите. Статистиката показва, че подобни пластмасови ограждения намаляват драстично пътните инциденти.

В първия работен ден от седмицата проверяваме ефекта от новия разделителен остров, поставен на едно от най-натоварените столични кръстовища. За кратко попадаме на двама шофьори, които се престрояват в последния момент, засичайки другите участници в движението.

"Някои се редят тук и се правят на големи тарикати." "От кога я чакаме. Тук толкова нарушения са правеха." "Ограниченията дават възможност на шофьорите да намаляват скоростта."

Ограничителният остров не би трябвало да позволява на шофьорите да продължат направо от средната лента. Антон, който работи като такси, споделя, че въпреки това все още има нарушители.

Антон Коев: "Намери се един, който да мине пак от дясната страна. Заобиколи островчето и продължи направо." "Самата тази система на "Орлов мост" не работи добре."

Според шофьори отсечката все още остава проблемна зарадия големия трафик.

"Сутринта бях пешеходец и видях как една кола от средната лента премина пред автобуса. Ако беше кола и беше тръгнала щеше да стане отново катастрофа." "Тук с левия завой става страшно. Като се наредят там три коли и запушват и не може да минеш направо."

Най-потърпевши се оказват шофьорите на градския транспорт.

"Не може да минаваме. Три минути закъснях само тук." "Тук хубаво да две ленти. Сигурно чистят бул. България, обаче някой да помисли за 72 и другите линии." "Това ще го събори някой в най-скоро време. Ще мине някой през него и ще го намерим като покойник."

Нововъведението предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, където могат да се срещнат коментари от крайно отрицание до закъсняла необходимост.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Тези ограничители ще създадат възможност за това да се ограничи броя на нарушителите. На това кръстовище стават мното ПТП-та. Щом имаме нужда от такива мерки, които не позволяват извършване на нарушение пътната култура върви надолу."

От Европейския център за транспортни политики обаче виждат и пропуски.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Направляващата стрелка и пътният знак ги слагаме зад препятствието, а не преди препятствието. Идеята им е да предупредят водача, че приближава към някакво препятствие на пътя. Това в известна степен може да се окаже някакъв проблем във времето."

От Столична община заявиха, че проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция.

"Мярката има за цел да подобри организацията на движението, да повиши безопасността и да подпомогне спазването на въведената пътна сигнализация."

Практиката досега показва, че поставянето на пластмасови прегради може да намали пътните инициденти до 70 процента.

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов