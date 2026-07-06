Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха разпитани в Окръжния съд в Бургас

Ключови свидетели на тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг бяха разпитани пред Окръжния съд в Бургас на първото заседание по делото по същество. При катастрофата през август миналата година загина 35-годишната Христина, а малкият ѝ син беше тежко ранен. Според обвинението Никола Бургазлиев е управлявал АТВ-то с несъобразена скорост след употреба на марихуана. Делото започна със закъснение заради получен сигнал за поставено взривно устройство.

Пред съда за първи път застана управителят на фирмата, отдала под наем атракционната количка на Никола Бургазлиев. Неделян Петров отхвърли възможността педалът на газта да е залепнал - версия лансирана първоначално от защитата.

Неделян Петров, управител на фирмата, отдала атракционна: "Експертите казват, че всичко е наред. Аз като пристигнах колата още си работеше, което означава, че няма как да дава сама газ, понеже гумите щяха да се въртят на място. Минаван е технически преглед може би месец, месец и половина преди това. Според мен е липсата на опит, паника, не мога да си обясня."

Показания даде и друг свидетел на катастрофата.

Мартин Георгиев, свидетел на инцидента: "Той ускори с пълна газ. Колкото е можело да ускори, той ускори до последно. Не оказа никаква първа помощ, тъй като той стоеше на сянка."

Адвокатите на обвиняемия този път не коментираха експертизите.

Галина Колева, адвокат на подсъдимия: "На този етап ще разпитаме свидетелите посочени от държавното обвинение, като след това ще преценим ние дали ще имаме искания по доказателствата, включително за събиране на гласни доказателства."

Близките на загиналата Христина настояват за справедливост.

Мирослав Здравков, съпруг на загиналата Христина: "Тя ми беше първата жена в моя живот. Аз съм нямал друга жена, от ученици сме заедно. Много ми е трудно да слушам тези неща. Ще се боря докрай да има някаква справедливост за нея." Георги Радков, адвокат на близките на пострадалите: "Не стига че тези хора претърпяват трагедия, забавеното правосъдие дълбае в тази рана."

Преди заседанието те бяха подкрепени от родители на деца, загинали при инциденти на пътя.

Снимки: БТА

Николина Петкова, майка на Филип: "Ежедневие по пътищата е да се плаща кръвен данък постоянно. Децата ни, бъдещето ни загиват." Диана Стоилова, майка на Димитър: "Скоростта убива. Скоростта – това е най-лошото нещо, което си причиняваме на пътя."

Процесът продължава и утре, когато съдът ще изслуша нови свидетели по делото.