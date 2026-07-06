Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара. В навечерието на срещата на върха той подчерта, че съюзниците от Европа и Канада вече отделят около 4% от БВП за отбрана и скоро ще се изравнят с приноса на Съединените щати към Алианса.

Ключовата среща на НАТО беше предшествана от поредна нощ на руски обстрел срещу Киев, при която загинаха 14 души. Украйна обяви, че вече не разполага със средства, с които да се отбранява срещу руските ракети.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Путин усеща натиск, водим разговори и краят на войната в Украйна е по-близо, отколкото хората осъзнават."

Думи, които прозвучаха само часове след поредния ужас без край в Украйна.

Близо 70 балистични ракети и около 400 дрона - това беше втората масирана руска атака само за 3 дни. Според Москва на прицел са били военни цели. Разрушенията, обаче, са в жилищни сгради.

Олена Шинкаренко, оцеляла от атаката: "Беше към 11 - 12 часа - още не бях заспала. Точно получих предупреждение за атака на телефона си, когато последва първата експлозия."

Украински военни съобщават, че не са успели да прихванат нито една ракета, заради недостиг на муниции и системи за противовъздушна отбрана.

Подкрепата за Киев ще бъде сред акцентите в дневния ред на страните на срещата на върха на НАТО, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също постави акцент върху Украйна.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Украйна се нуждае от продължаваща подкрепа, най-вече в областта на противовъздушните системи. Съюзниците от НАТО и нашите партньори трябва да продължат да ѝ оказват помощ."

В Анкара ще бъде и украинският президент Володимир Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Украйна вече е дала всички възможни предложения и дипломатически варианти. Очакваме в следващите месеци да стигне до условията за справедлив мир - със сила, или чрез дипломация."

СНИМКИ:БТА

В сряда в турската столица предстои и двустранна среща между американския президент Доналд Тръмп и Зеленски. Очаква се след нея Тръмп да разговаря по телефона и с Владимир Путин.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Президентът Тръмп е доста постоянен в позициите си. Твърденията, че си сменя мнението като ветропоказател, са абсолютно неверни. Най-важното е, че е отворен да чуе това, което президентът Путин има да му казва."

Освен Украйна в Анкара огромни усилия ще бъдат положени и бъде убеден Доналд Тръмп, че НАТО 3.0 - обновената версия на Алианса, вече е факт и европейските съюзници изпълняват ангажимента си за увеличаване на разходите за отбрана.



