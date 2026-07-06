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Триатлонът: 3 в 1 или изкуството да умееш да плуваш, да караш велосипед и да бягаш

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Спорт
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Гребната база в Пловдив бе домакин на Държавното първенство по триатлон

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Гребната база в Пловдив събра най-добрите триатлонисти в България за Държавния шампионат на спринтовата дистанция. Асоциацията по триатлон отчита, че броят на участниците и отборите в състезанието е рекорден за България.

Три спорта, едно състезание и десетки хора, които доказват, че границите са там, за да бъдат преодолявани. Триатлонът е спорт, който включва три дисциплини – плуване, колоездене и бягане. Спортът е красив за гледане, но огромно изпитание за всеки участник, който по време на състезание трябва да покаже не само сила и воля, а и характер. Въпреки трудния спорт, отборите всяка година стават все повече. А от Българската асоциация по триатлон споделиха, че само тази година те са се увеличили с още два.

"С общи усилия от наша страна, от страна на родители, на състезатели. Това е едно цяло и трябва да вървим заедно и напред. Иначе няма как да се случат нещата", сподели председателят на асоциацията Аделина Беджева.

Спортът не е труден само физически, а и като логистика за провеждане на тренировки, защото изисква три различни терена за подготовка. Но треньорите и клубовете успяват да се справят, защото ползите от него за децата са незаменими.

"Не само триатлонът, а спортът дава дисциплина и борбеност. Това нещо, което за момента много липсва, поради това, че живеем в такъв свят на цифровизация. Децата са много далеч от игри, от движение. Мисля, че най-вече им дава това – дисциплина и борбеност", добави треньорът по триатлон в Триатлет, град Баня Иван Попов.

Клубът с най-многобройни участници във всяко състезание през последните години е Триатлет от град Баня. В него тренират над 60 деца. Интересът към този спорт в малкото градче е основателен, тъй като неговите основи са поставени точно преди 30 години. И това поддържа вярата, че този спорт има бъдеще.

"Реших да се занимавам с триатлон, защото и трите спорта ми харесват много и изпитвам любов към този спорт. Най-голямата ми мечта е да стана олимпийски шампион. Балкански вече съм постигнал, за по-напред световен и европейски", допълни 12-годишният състезател Васил Христов.

За ползите от този спорт споделят и родителите.

"Моят син след няколко дни ще направи 10 години. Това е най-доброто за тази възраст, за да се развият редица качества, да укрепне организма, най-вече дисциплина, възпитание, издържливост и характер", смята Станислава Христозова.

За да се развива един спорт е от изключително значение и грамотността на съдиите по време на състезание. Именно техните действия спомагат треньорите да изгладят техническия брак на своите състезатели, защото всяка секунда е от значение.

"Според мен най-много грешки се правят в транзишън зоната. Влизане, излизане, не спазват линиите за качване и за слизане от колело. С многобройните състезания и деца на старта виждам бъдеще, защото децата са нашето бъдеще", вярва съдията Ивана Тонкова.

От Българската асоциация по триатлон работят усилено за развитието на този спорт. Те получават помощ за подготовка и състезание от Министерството на спорта и от общините по места, където се провеждат различните първенства.

Вижте целия обект във видеото.

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