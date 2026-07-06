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Масирани руски атаки в Киев: Спасители и пожарни екипи работят на поне 20 места

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Масирани руски атаки в Киев: Спасители и пожарни екипи работят на поне 20 места
Снимка: БТА
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Дронове и различни видове ракети в небето над Киев часове наред. В рамките на седмица това е втора масирана руска атака срещу украинската столица. Поразени са предимно жилищни сгради, изгорели са десетки автомобили. Спасители и пожарни екипи работят на поне 20 локации в Киев.

Олександра показва жилището си – или поне това, което е останало от него.

Олександра Копитина, жител на Киев: „Мислех си, че това е краят – ако още веднъж имаше попадение – край. Бяха останали голи стени – нямаше къде да се скрием. После дойдоха спасители и ни свалиха.“

Кметът на Киев Виталий Кличко посети един от най-засегнатите квартали.

Виталий Кличко, кмет на Киев: „Поредна масирана атака – Циркони, Шахеди, балистика. Врагът използва всичко налично, за да руши града ни.“

Часове преди нападението президентът Володимир Зеленски предупреди, че Москва планира поредните си тежки удари.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Подготвяме серия сериозни разговори с нашите партньори за нов формат санкции срещу Русия и стъпки, които да ограничат приходите ѝ и възможността за водене на война. ... Трябва да има натиск срещу Русия, за да има мир. Украйна вече е дала всички възможни предложения и дипломатически варианти. Очакваме в следващите месеци да стигнем до условията за справедлив мир – със сила или чрез дипломация.“

Една от причините за сериозните поражения е липсата на боеприпаси. Затова Зеленски отново призова съюзниците на Украйна за оръжейни доставки. Москва многократно е заявявала, че не поразява граждански обекти. По данни на руското военно министерство през изминалата нощ са ударени „шест производства от ВПК“ и складова база.

Поредните удари се случват часове преди срещата на върха на НАТО в Анкара, където президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще обсъдят възможностите за край на войната.

#руска атака #Виталий Кличко #Володимир Зеленски #Украйна

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