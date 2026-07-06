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Ваксината срещу варицела става задължителна от 1 юли, започва имунизация на децата, родени през 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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От 1 юли ваксината срещу варицела става задължителна в България и ще се поставя в две дози – първата между 12 и 15-месечна възраст, а втората на 4 години. Първите имунизирани ще бъдат децата, родени през 2025 гoдина.

Детският лекар и общопрактикуващ лекар д-р Валканова обясни, че практиките вече подават заявки към РЗИ чрез националния регистър.

„Ваксинацията тепърва започва. Ние вече подадохме заявките си към РЗИ. Те се подават чрез национален регистър. Заявили сме си, първоначално ще заявим за децата от януари 2025-та, родени до юни 2025-та. След което вече на втори етап ще заявяваме за останалите групи от 2025-та година.“

По думите ѝ новата схема на имунизация ще създаде известни затруднения за практиките при поставянето на втората доза.

Д-р Валканова коментира и защо ваксината е важна, като подчерта, че варицелата не винаги протича леко.

„ Заболяването не винаги протича леко. Варицелата е заразно заболяване, което може да протича от много лек вариант само с един обрив до много тежки усложнения.“

Тя даде и пример от практиката си.

„За съжаление голямото дете се зарази в градината, 5-месечно бебе изкара много тежко, с много усложнения, майката се зарази, което е проблем.“

Според нея ваксинацията би могла да предотврати подобни семейни случаи.

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова.

#варицела #имунизация

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