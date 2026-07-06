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След трагедията в Струма - говорят гмуркачите, намерили телата на семейството

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Чете се за: 02:07 мин.
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Тридневен траур в община Дупница след трагедията край село Пастух, при която две деца на 8 и 11 години, баба им и дядо им се удавиха в река Струма. Акцията по издирването им продължи повече от 24 часа, а двама гмуркачи доброволци от Кюстендил и пожарникар от районната служба, с риск за собственият си живот, успяха да намерят и двете тела на изчезналите деца.

Едно от децата е влязло да се къпе в реката, започнало е да се дави, останалите са се притекли на помощ и така са потънали във водата. Още в петък вечерта беше обявено, че има нужда от доброволци за търсене на изчезналите във водите на река Струма хора.

Малин Попов: „Беше много мътна вода, нулева видимост, високо ниво на реката и късният час, в който започнахме – към 21:30. Късно вечерта исках сам да се обезопася, ако стане нещо или ако се види, да може да ме издърпат.“

Любослав Ковачки: „Не съм бил на лодката, бях във водата и я придържах, за да можем да имаме контрол. Защото машината отдолу вземаше двигателна вода и обърне ли се, ние сме дотам – ние нищо не можем да направим, тогава вече оставаме със вързани ръце.“

Стоян Стоянов: " Реката, самото място крие много опасности – дълбочини, завихряния, бързо течение, наноси, подводни камъни, растителност и паднали дървета. Моят апел е всички да бъдат изключително внимателни и да не се допуска такова нещо, защото трагедията е много голяма."

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#трагедията в Струма #спасители

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