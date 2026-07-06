Обвинения срещу директора на ВиК - Бургас: Съдът гледа мярката за неотклонение на Цветан Мирчев

Очаква се Бургаският окръжен съд да разгледа искането за мярка за неотклонение на директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още един задържан по случая. Прокуратурата поиска най-тежката мярка "задържане под стража".

Служители на ГДБОП влязоха в петък в централата на дружеството, иззеха документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Според информация на БНТ обвиненията са свързани с разследване за фиктивно изпълнение на обществена поръчка.

Само седмица по-рано беше задържан и директорът на ВиК - Несебър по разследване за поискан и получен подкуп в размер на 8000 евро.