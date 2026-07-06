Феновете на Норвегия не се страхуват от никого след успеха над Бразилия

Феновете на Норвегия са категорични, че скандинавците заслужено спечелиха осминафиналния си двубой на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада срещу Бразилия.

Ерлинг Холанд се разписа на два пъти, за да донесе успеха на "викингите".

"Вълнуващо е да гледаме този мач. Последния път, в който играхме с Бразилия на световно първенство ги победихме. Доволни сме, че продължаваме към следващия кръг, невероятно е", сподели привърженик на европейския тим пред камерата на БНТ.

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