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Пожарната Engine 10 първа изпраща екип след атентата в Ню Йорк на 9 септември

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
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Engine 10 е действаща пожарна и до днес

пожарната engine първа изпраща екип атентата йорк септември
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Ню Йорк живее в непрекъснато движение – град на шум, ритъм и динамика. Но има места, на които, въпреки непрестанния поток от хора и автомобили, тежестта на историята се усеща по-силно от всякога.

В самото сърце на Манхатън е Световният търговски център – комплекс от сгради, който преди 11 септември 2001 година е сред най-оживените бизнес зони в света. Място, през което ежедневно преминават десетки хиляди хора – работещи, туристи, жители на града. Символ на икономическата сила на Ню Йорк, но и място, което завинаги остава свързано с една от най-тежките трагедии в съвременната история.

11 септември 2001 година – два похитени самолета се врязват в кулите на Световния търговски център в Ню Йорк и отнемат живота на близо три хиляди души. В следващите часове и дни районът се превръща в епицентър на трагедия, каквато градът не познава.

Само на няколко крачки от това място и днес работи пожарната Engine 10. Във фаталния ден преди четвърт век именно от тук тръгва първият спасителен екип. Въпреки че сградата на пожарната е силно засегната от рухването на кулите, тя остава на мястото си – като свидетел на историята, която години наред ще продължи да разказва.

Шестима от пожарникарите, които се отзовават на сигнала никога не се завръщат, но споменът за тях остава тук.

Днес Engine 10 е действаща пожарна. Тук животът продължава в постоянен ритъм – с дежурства, сигнали и мисии, които не търпят отлагане. Но всяко излизане през тези врати носи и спомена за деня, който променя завинаги града и хората в него.

Броени дни след трагичния инцидент от 11 септември 2001 година тук към пожарната Engine 10 се стичат пожарникари от цял свят, дошли, за да помогнат на своите колеги за възстановяването на щетите. Всеки един от тях оставя спомен – пожарникарски шлем и послание, който днес стои на тавана на Engine 10.

И ако Ню Йорк никога не спира, то тук всяко тръгване към сигнал носи паметта за цената на саможертвата – и в същото време доказателството, че дори след най-тежките си рани този град намира сили да се изправи и да продължи.

Вижте целия обект във видеото.

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