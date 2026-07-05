Антропология на бедствията: Проект събира спомени и лични преживявания за аварията в Чернобил

Научен проект изследва какви са социокултурните последици от Чернобилската катастрофа в България. Инициативата събира лични спомени и истории и си поставя за цел да документира личните преживявания и опит на хората, свързани с катастрофата.

Антропология на бедствията е научна дисциплина, която анализира как различни общности възприемат, преживяват и се възстановяват от катаклизмите. Екипът на д-р Стамен Кънев от БАН започва работа по идеята преди няколко месеца. Така в Държавния архив във Видин попадат на историята на група български лекари, които през лятото на 1986 са изпратени в Украйна, като награда за заслуги към народното здравеопазване.

Д-р Стамен Кънев, ИЕФЕМ-БАН, ръководител на проекта: "Това са лични разкази, спомени за това какво са преживели там, какво са видели в пътуването си, какво са регистрирали като реакция на хората, когато са ги видели. Не можем още да твърдим със сигурност какво точно се е случило, дали се е случило точно заради Чернобил, но има данни, че голяма част от тях започва да се разболяват няколко месеци, няколко години след тази екскурзия."

Проектът не си поставя за цел да изгради цялостна картина, а да събере отделни разкази. Във варненската преса от 90-те години са запечатани свидетелства за начина, по който се е събирала медицинската информация по време на аварията.

Д-р Стамен Кънев, ИЕФЕМ-БАН, ръководител на проекта: "Споделят, че са били карани да съветват родилките да абортират, независимо какви са обстоятелствата. Тези аборти са отивали в графа общи, а не е била създавана графа, която да покаже, че е имало някаква малформация вследствие на някакво облъчване."

Част от екипа е експертът по медицина на бедствените ситуации доц. Николина Радева. Нейната роля е да осмисли спомените от гледна точка на общественото здраве и да се направят изводи.

Доц. Николина Радева, МУ "проф. д-р Параскев Стоянов", Варна: "Какви са здравните ефекти от излагането на радиация, какви са рисковете и разбира се, готовността, която населението ни има, за да се защити при евентуални аварии, инциденти с радиологични вещества."

Събирането на историите ще продължи три години.



