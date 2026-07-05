БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е...
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антропология на бедствията: Проект събира спомени и лични преживявания за аварията в Чернобил

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Научен проект изследва какви са социокултурните последици от Чернобилската катастрофа в България. Инициативата събира лични спомени и истории и си поставя за цел да документира личните преживявания и опит на хората, свързани с катастрофата.

Антропология на бедствията е научна дисциплина, която анализира как различни общности възприемат, преживяват и се възстановяват от катаклизмите. Екипът на д-р Стамен Кънев от БАН започва работа по идеята преди няколко месеца. Така в Държавния архив във Видин попадат на историята на група български лекари, които през лятото на 1986 са изпратени в Украйна, като награда за заслуги към народното здравеопазване.

Д-р Стамен Кънев, ИЕФЕМ-БАН, ръководител на проекта: "Това са лични разкази, спомени за това какво са преживели там, какво са видели в пътуването си, какво са регистрирали като реакция на хората, когато са ги видели. Не можем още да твърдим със сигурност какво точно се е случило, дали се е случило точно заради Чернобил, но има данни, че голяма част от тях започва да се разболяват няколко месеци, няколко години след тази екскурзия."

Проектът не си поставя за цел да изгради цялостна картина, а да събере отделни разкази. Във варненската преса от 90-те години са запечатани свидетелства за начина, по който се е събирала медицинската информация по време на аварията.

Д-р Стамен Кънев, ИЕФЕМ-БАН, ръководител на проекта: "Споделят, че са били карани да съветват родилките да абортират, независимо какви са обстоятелствата. Тези аборти са отивали в графа общи, а не е била създавана графа, която да покаже, че е имало някаква малформация вследствие на някакво облъчване."

Част от екипа е експертът по медицина на бедствените ситуации доц. Николина Радева. Нейната роля е да осмисли спомените от гледна точка на общественото здраве и да се направят изводи.

Доц. Николина Радева, МУ "проф. д-р Параскев Стоянов", Варна: "Какви са здравните ефекти от излагането на радиация, какви са рисковете и разбира се, готовността, която населението ни има, за да се защити при евентуални аварии, инциденти с радиологични вещества."

Събирането на историите ще продължи три години.

#чернобил #изследване #проект

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
2
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
3
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
4
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател на нашата парламентарна група
5
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател...
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия
6
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Общество

Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Недостиг на спещни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици" Недостиг на спещни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици"
Чете се за: 03:22 мин.
Изкуственият интелект в училище: Как помага на учители и ученици? Изкуственият интелект в училище: Как помага на учители и ученици?
Чете се за: 02:40 мин.
Фестивалът „Опера на площада“ се завръща с богата програма и силно международно участие Фестивалът „Опера на площада“ се завръща с богата програма и силно международно участие
Чете се за: 02:27 мин.
МВР отбелязва професионалния си празник с водосвет и церемония МВР отбелязва професионалния си празник с водосвет и церемония
Чете се за: 03:40 мин.
„Свети Влас Филм Фест“: Голямата награда спечели Стефан Командарев за „Made in EU“ „Свети Влас Филм Фест“: Голямата награда спечели Стефан Командарев за „Made in EU“
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е пътувала с два...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени? Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Недостиг на спещни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици" Недостиг на спещни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун" Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Пожари опустошават гори в Европа
Чете се за: 02:47 мин.
По света
250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Антропология на бедствията: Проект събира спомени и лични...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нов проект на Столична община: Велоалеята на бул. "Патриарх...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ