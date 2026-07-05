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Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР проверява има ли изкривяване на данни за пътуванията на Десислава Атанасова в системите на ведомството. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в "Интервюто" с Иво Никодимов.

Иван Демерждиев, министър на вътрешните работи: "Нека не пропускаме факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си и личния си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите.

Иво Никодимов, БНТ: Възможно ли е да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване?

Иван Демерждиев, министър на вътрешните работи: Възможно е. Не е редно но е възможно.

Иво Никодимов, БНТ: Личният паспорт все още ли е валиден?

Иван Демерждиев, министър на вътрешните работи: "Не интересно е че, личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен прил месец тази година, което сам разбирате и вие и зрителите ви има различни последици."

Гледайте цялото интервю с министър Иван Демерджиев в "Интервюто".

#полетите на Пеевски #Иван Демердижев #Десислава Атанасова #делян пеевски

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