Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен

Дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР проверява има ли изкривяване на данни за пътуванията на Десислава Атанасова в системите на ведомството. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в "Интервюто" с Иво Никодимов.

Иван Демерждиев, министър на вътрешните работи: "Нека не пропускаме факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си и личния си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите.

Иво Никодимов, БНТ: Възможно ли е да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване?

Иван Демерждиев, министър на вътрешните работи: Възможно е. Не е редно но е възможно.

Иво Никодимов, БНТ: Личният паспорт все още ли е валиден?