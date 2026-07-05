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Огнена стихия в Гърция: Над 60 пожара са лумнали за 24 часа

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огнена стихия гърция пожара лумнали часа
Снимка: БТА
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60 пожара са избухнали в Гърция през изминалото денонощие. Най-опасна е ситуацията в предградие на Солун, който е достигнал завод за рециклиране и текстилна фабрика. В Неа Каликратия на Халкидики пък има евакуирани туристи, включително български.

Токсилен облак покри Солун. Вятърът насочва въздушните маси към област Тесалия и ще достигне до Пелопонес. Властите препоръчаха хората в град Солун да останат в затворени пространства. Все още рискът не е преминал, защото вятърът разпалва вече...

Харис Анастасиадис, жител на Ореокастро: „Видях пожара в момента, в който започна. Мислехме, че може да бъде овладян навреме, но изглежда, че ескалира.“

Властите позволиха на част от евакуираните жители от Ореокастро да се завърнат по домовете си, но при затворени прозорци. Продължава гасенето по въздух.

Властите съобщават, че няма пострадали хора, но щетите са огромни. Ореокастро не е туристически район, а индустриалната част на Солун.

Продължава да действа забраната за влизане в горски масиви и паркове в района на град Солун и областта, както и на Халкидики. В Родос продължава опасността огънят да навлезе в населени туристически села.

След повече от 10 часа борба с огнената стихия частично е овладян и пожарът в района на Рафина, източно от Атина.

Поради гъст дим и намалена видимост е прекратено движението по магистралата в посока Атина – Тива. Предупреждават жители и туристи да са готови за евакуация.

По темата работи Катя Пеева, кор. БНР, Гърция.

#Гърция #пожари

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