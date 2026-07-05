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Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения

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Снимка: БТА
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И днес продължават коментарите за чартърните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Вътрешният министър Иван Демерджиев отрече да има разминаване на данните между отделните дирекции в МВР, след като конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с Пеевски до Дубай. Демерджиев заяви, че има опит за заличаване и подмяна на информацията. А бившият вътрешен министър Калин Стоянов, който е настоящ депутат от ДПС, обяви, че ще внесат нови факти към подадения вече сигнал до прокуратурата по случая.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не са грешни данните. Има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко. Има много повече полети, които поразително съвпадат като дати на излитане и кацане между същите тези хора. Големият въпрос, който проверяваме, е откъде идват средствата, с които са платени тези полети. Колко струват тези полети, дали сумите, които са плащани, отговарят на пазарните цени на тези полети и в крайна сметка дали това са пари на семейството на Пеевски, както той каза. Ако са пари на семейството му, как са платени, при положение че той е санкциониран, или са пари на българските граждани?“

Калин Стоянов, ДПС, бивш министър на вътрешните работи: „Подал съм сигнал до прокуратурата. Предстои да го допълним с нови факти и обстоятелства. Хубавото е, че тези проверки, които извършват, и тази, която предстои от страна на прокуратурата, ще докажат абсолютно всичко, а именно кой, по какъв начин е разпоредил – устно или с резолюции – на кои служители, в кои регистри са бъркали и защо са използвали информацията. И не по-малко важно е кой разпространи тази информация в българското общество.“

#полетите на Пеевски #Калин Стоянов #Иван Демерджиев

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