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Изкуственият интелект в училище: Как помага на учители и ученици?

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Близо 95% от учениците в България използват изкуствен интелект при подготовката си за училище. Това показва проучване на Българската асоциация на софтуерните компании по поръчка на просветното министерство. Изследването обхваща повече от 10 хиляди ученици и над хиляда учители от цялата страна. Целта му е да подпомогне образователната система в прехода от спонтанно използване към осъзната и отговорна интеграция на ИИ в образованието.

Самуил и Марио вече правят първите си стъпки в света на изкуствения интелект. Те са сред хилядите ученици, за които новите технологии вече не са бъдеще, а част от ежедневието.

Самуил, ученик: „Основно го използвам или да науча нещо ново, или ако се чудя как е, да го проверя. Използвам го, за да правя домашните от време на време.Той се обучава от това, което ние казваме, и се опитва да имитира нас.“

Марио Гетов, ученик: „Това е много полезен инструмент, който не трябва да се избягва, защото все пак това е бъдещето, но не трябва и да се прекалява с него, за да не изгубим и нашия естествен интелект.“

Близо 95% от учениците в България използват изкуствения интелект за учебни цели, сочи проучване на Българската асоциация на софтуерните компании, проведено сред повече от 10 хиляди ученици и над хиляда учители.

Според анализа 56% от учениците се научават как да ползват изкуствен интелект напълно сами, докато едва 6,5% усвояват тези умения в училище.

д-р Александър Ангелов, БАСКОМ: „Най-важните неща в момента са целенасочени обучения за директори и учители, за да може те да преодолеят затруднения, които евентуално имат.“

Михаил Андреев е учител. Той също вижда ползите от изкуствения интелект в работата на преподавателите.

Михаил Андреев, учител: „Не трябва обаче да се набляга само на ИИ – в техния живот той трябва по-скоро да е инструмент, който да им помага в работата или при задачи, които са повтаряеми, да бъдат олекотени.“

Според проучването учителите най-често използват ИИ при подготовката, планирането на уроците и създаването на задачи, но все още това не е масова практика.

#изкуствен интелект #ИИ

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