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Пожари в Гърция: Огънят край Солун е частично овладян

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Снимка: БТА
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Пламъци бушуват в района на Солун и полуостров Халкидики. Няма пострадали български граждани. Пожарът изпепели три фабрики, два производствени цеха и складове. Огънят засегна и няколко къщи.

В овладяването на пожара се наложи да се включат и военни части, които заедно с пожарникари и много доброволци евакуираха жители на два квартала. От рано тази сутрин в гасенето се включиха и пет самолета. Пожарът е частично овладян, казаха доброволците, но духа силен вятър и се разпалват нови огнища. Има арестуван за причиняване на пожара по невнимание.

Другият пожар, който предизвика напрежение сред туристите, засегна туристическия район Каликратия на Халкидики. Там има съмнение за умишлен палеж, казаха разследващите. Наложи се да бъдат евакуирани туристи, сред които и българи, наели за почивка вили край Каликратия. Някои се преместиха в други хотели на Халкидики, където намериха свободни стаи.

Няма пострадали благодарение на бързата реакция на екипите на Гражданска защита.

Вижте повече в репортажа на Катя Пеева

#Гърция #няма пострадали #пожар

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