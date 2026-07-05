Фестивалът „Опера на площада“ се завръща с богата програма и силно международно участие

Лятната сцена пред храм‑паметника „Св. Александър Невски“ отново събира почитателите на класическата музика. След първоначалното отменяне заради липса на финансиране, фестивалът „Опера на площада“ все пак се завръща с богата програма и силно международно участие. Сопраното Мила Михова прави своя дебют в спектаклите „Селска чест“ и „Палячи“, като подчерта значението на локацията и енергията на откритата сцена. Тя разкри и очакваните звездни гостувания.

Мила Михова, сопрано: „Много бяхме тъжни, когато отмениха фестивала. Особено по такава банална причина като липсата на финансиране. Защото за нас, артистите, културата трябва да бъде национален приоритет. Ние вярваме, че държавата трябва да се грижи за нас. Институцията трябва да се грижи за нас и за нашия културен продукт, който публиката толкова много обича и търси."

По традиция храм-паметникът „Св. Александър Невски“ е място, което през лятото привлича публиката, която обича качествена класическа музика, качествена опера и качествени мюзикъли. Така ще е и тази година.

Мила Михова, сопрано: "Красотата и преживяването, особено на това толкова свято място е наистина много специално преживяване и внушението, което дава храмът зад сцената, е наистина огромно. Като артист винаги има предизвикателства да пееш на открито. Много сме зависими от метеорологичните условия, от температурите. През лятото, особено когато има горещи вълни, е тежко за певците. Но енергията на това място е толкова силна, че сякаш се захранваме от нея и се получава нещо много специално. Това е един театър, построен под небето, и ние на това място правим театър в театъра, което е наистина много, много красиво."

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