Начален удар - 05.07.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ „Начален удар“ гост на водещата Моника Симеонова в студиото бе Борис Борисов.

Двамата коментира победата на Мароко над Канада, както и успеха на Франция срещу Парагвай. Това бяха първите два мача от осминафиналите на Мондиал 2026.

„Всички очакваха футбол, а получиха кеч. По някаква причина този двубой завърши без нито един жълт картон за парагвайците“, сподели с удивление гостът в студиото относно представянето на Парагвай срещу „петлите“.

„Като цяло – много слаб съдия“, добави Борис Борисов.

Той сподели и мнението си за предстоящият четвъртфинал Мароко – Франция.

„Очаквам да има много голове. В момента французите разполагат с фантастично нападение. Подозирам, че Мароко ще разчита на контраатаки. Ще им бъде трудно, Франция няма никакви слаби места“, каза Борисов.

Репортерите на БНТ в САЩ Тереза Мутафчиева и Стефан Георгиев ни представиха поредните си любопитни репортажи за най-грандиозното футболно събитие за годината.

Гледайте целия епизод във видеото.