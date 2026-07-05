Честванията за 250 години САЩ: Заради лошото време бяха отложени част от тържествата

Горещини, предупреждения за бури и евакуация белязаха честванията на Националния празник на Съединените щати.

В много щати паради и шествия бяха отменени, заради температури от над 40 градуса. Във Вашингтон се наложи евакуация, заради дъжд и гръмотевични бури. Вятърът събори част от декорите.

От Националната алея, или т.нар. "Нешънъл мол", бяха изведени стотици хиляди хора.

Заради лошото време беше отложена речта на президента Доналд Тръмп, който все пак успя по-късно да произнесе заключителното си слово. Според него, Съединените щати са в зората на златната си епоха. Тръмп награди ветерани, а вечерта приключи с фойерверки.