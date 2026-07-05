Мащабни протести: Албанците искат смяна на властта

В Албания повече от месец продължават антиправителствените протести.



В столицата Тирана хиляди се включиха в поредното шествие с искане за оставката на правителството на премиера Еди Рама.

Протестите започнаха заради планирания строеж на луксозен курорт, свързан с Джаред Къшнър - зетя на американския президент Доналд Тръмп, но постепенно се разшириха и вече е срещу корупцията и цялата политическа система.

От т.нар. "Революция на фламингото" настояват за нови избори и смятат, че курортът застрашава природата в Албания.