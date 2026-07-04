Франция и Парагвай определят кой ще се противопостави на Мароко в четвъртфиналите на Мондиал 2026

Франция и Парагвай се изправят един срещу друг тази нощ в последния осминафинален двубой на световното първенство по футбол. Срещата във Филаделфия започва точно в 00:00 часа българско време и ще определи съперника на Мароко в четвъртфиналите на шампионата.

Голямата новина от лагера на французите е отсъствието на Орелиен Чуамени. Полузащитникът отпада от сметките на селекционера Дидие Дешан заради контузия в бедрото, след като бе титуляр в три от първите четири мача на "петлите" на Мондиала.

Парагвай пристига с високо самочувствие след една от големите изненади в турнира, елиминирайки Германия след драматично изпълнение на дузпи. Южноамериканците обаче ще трябва да намерят начин да спрат една от най-резултатните атаки на шампионата, след като Франция е отбелязала поне по три гола във всеки от досегашните си двубои.

Двубоят между Парагвай и Франция ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3, а студийната програма започва в 23:00 часа.