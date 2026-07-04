БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франция и Парагвай определят кой ще се противопостави на Мароко в четвъртфиналите на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Контузия на Орелиен Чуамени е големият проблем за "петлите" преди двубоя, който зрителите могат да проследят пряко по БНТ 1 и БНТ 3

Франция и Парагвай определят кой ще се противопостави на Мароко в четвъртфиналите на Мондиал 2026
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Франция и Парагвай се изправят един срещу друг тази нощ в последния осминафинален двубой на световното първенство по футбол. Срещата във Филаделфия започва точно в 00:00 часа българско време и ще определи съперника на Мароко в четвъртфиналите на шампионата.

Голямата новина от лагера на французите е отсъствието на Орелиен Чуамени. Полузащитникът отпада от сметките на селекционера Дидие Дешан заради контузия в бедрото, след като бе титуляр в три от първите четири мача на "петлите" на Мондиала.

Парагвай пристига с високо самочувствие след една от големите изненади в турнира, елиминирайки Германия след драматично изпълнение на дузпи. Южноамериканците обаче ще трябва да намерят начин да спрат една от най-резултатните атаки на шампионата, след като Франция е отбелязала поне по три гола във всеки от досегашните си двубои.

Двубоят между Парагвай и Франция ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3, а студийната програма започва в 23:00 часа.

#Национален отбор на Парагвай по футбол #Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
2
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
3
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
4
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при тежък инцидент
5
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...
Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто изчезнало дете
6
Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Мондиал 2026

Улица в Ню Йорк носи името на Тиери Анри заради приноса му към футбола в града
Улица в Ню Йорк носи името на Тиери Анри заради приноса му към футбола в града
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
264705
Чете се за: 24:50 мин.
Опитът в елиминациите е на страната на Франция в осминафинала с Парагвай Опитът в елиминациите е на страната на Франция в осминафинала с Парагвай
Чете се за: 01:32 мин.
Празничният дух завладя САЩ, феновете чакат осминафинала с Белгия Празничният дух завладя САЩ, феновете чакат осминафинала с Белгия
Чете се за: 00:37 мин.
Феновете на Аржентина си отдъхнаха след успеха над Кабо Верде Феновете на Аржентина си отдъхнаха след успеха над Кабо Верде
Чете се за: 01:00 мин.
Начален удар - 04.07.2026 г. Начален удар - 04.07.2026 г.
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край Струма станаха четири
Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Удари и контраудари: Украински удари по пристанището на Санкт...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
250 години САЩ: Празненствата започнаха с реч на Доналд Тръмп в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ