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Слава, пари, влияние: Звездната сватба на Тейлър Суифт

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Звездната сватба на американската певица Тейлър Суифт и играча по американски футбол Травис Келси е струвала между 15 и 20 милиона, сочат изчисленията на медиите в Съединените щати. Събитието затвори един от най-натоварените райони в Ню Йорк и събра елита на Холивуд.

Тейлър и Травис се венчаха вчера в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“. Подробности от церемонията продължават да се пазят в пълна тайна. Знае се, че гостите са били 1000. Сред поканените знаменитости са били Хю Грант и Джиджи Хадид.

Младоженците са нарушили някои традиции. Те не са имали шаферки, а ролята на кумове са изпълнили братята им – Остин Суифт и Джейсън Келси. Церемонията е била водена от комедианта Адам Сандлър.

#Травис Келси #тайна сватба #тейлър суифт

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