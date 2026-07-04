Удари и контраудари: Украински удари по пристанището на Санкт Петербург

Украински дронове са ударили петролни съоръжения и военни обекти край руския град Санкт Петербург.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че поразените цели са създавали приходи за войната. Някои от мишените са били на 850 километра от украинската граница. Губернаторът на Санкт Петербург потвърди, че районът е бил подложен на масирана атака с дронове. Той заяви, че няма жертви и че последиците от ударите вече са отстранени.

На фронта остава неясна съдбата на стратегическия украински град Константиновка. Москва твърди, че го е превзела, а украинските военни съобщават, че сраженията продължават.