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Илия Лазаров, СДС: С удоволствие бихме обсъждали кандидатурата на Даниел Вълчев, ако смята да се кандидатира за президент

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Налагането на санкции на руския патриарх прави услуга на руската пропаганда, заяви председателят на СДС

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С удоволствие бихме обсъждали кандидатурата на Даниел Вълчев, ако смята да се кандидатира за президент, заяви председателят на СДС Илия Лазаров по отношение на предстоящите президентски избори в "Говори сега".

Илия Лазаров, СДС: "Смятам, че тези президентски избори са много важни. Имаме един изключително силен ляв кандидат – Илияна Йотова. Не можем да я подкрепим, защото имаме идеологически различия. Смятаме, че демократичната общност трябва да издигне общ кандидат.Трябва да се обсъжда заедно. Ако си мислят: „Заповядайте – подкрепете го“, няма да се случи, ма най-различни кандидатури. С удоволствие бихме обсъждали кандидатурата на Даниел Вълчев, ако смята да се кандидатира за президент."

За отношенията на СДС и ГЕРБ Лазаров заяви:

Илия Лазаров, СДС: "Подписали сме коалиционно споразумение за 52-рото Народно събрание и ще си го изпълним. Нашата система с ГЕРБ е много проста – за всеки отделен избор сключваме коалиционно споразумение. За президентските избори, които предстоят, е по същия начин – обсъжда се, подписва се коалиционно споразумение и се работи по темата."

Лазаров заяви, че не смята да се откаже от поста на евродепутат и ще се справи да съчетава председателството на СДС с пътуванията си до Брюксел.

Илия Лазаров, СДС: "И в момента съм главен секретар – това е доста сериозна организационна работа. Свикнал съм да пътувам всяка седмица. Ще се справя."

По отношение на 21-вия пакет санкции срещу Русия Лазаров коментира:

Илия Лазаров, СДС: "Налагането на санкции на руския патриарх е нещо, което прави услуга на руската пропаганда, защото във вътрешен план ще го представят като атака срещу православието. А сами по себе си тези санкции са нулеви, защото руският патриарх не притежава нищо."

За полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова Лазаров коментира:

Илия Лазаров, СДС: "Това е т.нар. активно мероприятие за отклоняване на вниманието заради лошия бюджет. Бюджетът е почти толкова лош, колкото бюджетът, който състави предишното правителство."

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#21 пакет санкции Русия #пеевски # ГЕРБ # СДС

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