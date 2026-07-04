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Дъжд и гръмотевици на изток, слънчево на запад в съботния ден

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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В следобедните часове в Западна България ще остане слънчево. В останалата част от страната се очакват валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северозападен, в Източна България и по Черноморието - северен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°, в крайните югозападни райони - до 33°, на морския бряг - между 25° и 27°.

През нощта над западната половина от страната ще бъде безоблачно, но над източната половина ще продължи да превалява дъжд. Вятърът ще се задържи слаб до умерен, с посока от запад-северозапад.

В неделя над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 26°.

По Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще превали слаб дъжд. Ще бъде ветровито с максимални температури между 25° и 27°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще продължи да духа временно силен северозападен вятър. Ще бъде предимно слънчево с изолирани превалявания в следобедните часове. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

В понеделник ще бъде предимно слънчево със следобедни превалявания само в планинските райони. Максималните температури ще се задържат без промяна.

Във вторник и сряда валежи, на места значителни по количество, ще има на повече места в Източна България и в планинските райони. Температурите ще се повишат слабо и максималните ще бъдат между 27° и 32°.

В четвъртък предстои слабо захлаждане. Ще бъде ветровито, а в Източна България на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици. В западните и централните райони от страната ще бъде слънчево.

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