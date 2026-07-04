Ретро парад в Бургас събра близо 200 класически автомобила и мотора

В Бургас ретро парад събра близо 200 класически автомобили и мотоциклети от цяла България и Балканите. 19-ото издание на атрактивното изложение се проведе на алеята в Морската градина.



Сред най-интересните експонати бяха редки автомобили от 30-те, 70-те и 80-те години, както и военна машина от времето на Втората световна война. Събитието имаше и благотворителна кауза в подкрепа на фондация „Искам бебе“.

Ангел Тодоров, колекционер: „Това са триколки, произведени основно за трудноподвижни хора. Направени са да се управляват само с ръце, краката не участват. Това е основно средство за придвижване на хората през 80-те години.“

Борислав Моравенов, колекционер: „През 1978 г. в Америка въвеждат стриктни правила за изгорели газове и слагат т. нар. катализатори и доста от автомобилите са били да кажем скопени, с по-малка мощност. За да заобиколят правилата, те не произвеждат автомобили, а произвеждат камион един вид. И през 78-ма година това е бил най-бързия автомобил от 0 до 100 мили в Америка“.