Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто изчезнало дете

Продължава издирването на второто изчезнало дете във водите на река Струма. При трагедията край Кюстендилското село Пастух се удави възрастно семейство и едно дете.

Атанас Гергинин, областен управител Кюстендил: "Обхожда се най-големият вир, където са изчезнали и двете дечица. Претърсването продължава и по протежение на реката, по течението, обхожда се от пеши патрули. Водолазите работят по техен разчет, метър по метър, във водата и в момента."

Стефан Георгиев, дирекция "Аварийна помощ и превенция"- Столична община: "Имаме техническо средство безпилотен дрон, с който обхождаме територията до обхвата, разбира се, на този етап нямаме успех. Но се опитваме във всяка една ситуация, където не могат да огледат хората да огледаме, пак е друга гледна точка и предоставя по широк обхват."

Райчо Омерски, директор на ОД МВР Кюстендил: "Трудно достъпни райони, под дърветата, където може тялото водата да го е завлекла, така че колегите, които са и с лодките спират, оглеждат, включително под вода спускане и търсене на тялото."

Снимки: Иван Янев