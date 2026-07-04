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Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто изчезнало дете

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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Чете се за: 01:42 мин.
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цяла нощ издирваха второто изчезнало дете река струма
Снимка: Иван Янев
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Продължава издирването на второто изчезнало дете във водите на река Струма. При трагедията край Кюстендилското село Пастух се удави възрастно семейство и едно дете.

Атанас Гергинин, областен управител Кюстендил: "Обхожда се най-големият вир, където са изчезнали и двете дечица. Претърсването продължава и по протежение на реката, по течението, обхожда се от пеши патрули. Водолазите работят по техен разчет, метър по метър, във водата и в момента."

Стефан Георгиев, дирекция "Аварийна помощ и превенция"- Столична община: "Имаме техническо средство безпилотен дрон, с който обхождаме територията до обхвата, разбира се, на този етап нямаме успех. Но се опитваме във всяка една ситуация, където не могат да огледат хората да огледаме, пак е друга гледна точка и предоставя по широк обхват."

Райчо Омерски, директор на ОД МВР Кюстендил: "Трудно достъпни райони, под дърветата, където може тялото водата да го е завлекла, така че колегите, които са и с лодките спират, оглеждат, включително под вода спускане и търсене на тялото."

Снимки: Иван Янев

# река Струма #изчезнало дете #издирване

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