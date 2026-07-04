Начален удар - 04.07.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гост на водещата Павела Апостолова-Сеганов в студиото е Ростислав Русев.

Двамата коментира победата на Египет над Австралия след дузпи, успеха на Аржентина срещу Кабо Веде след продължения и гола на Йон Ариас, с който Колумбия се наложи над Гана.

Репортерите на БНТ в САЩ Бюлент Мюмюнов и Стефан Георгиев ни показват радостта на феновете на Аржентина и САЩ.

Гледайте целия епизод във видеото.