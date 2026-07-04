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Горещо време: Милиони в САЩ са заплашени

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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САЩ и Канада
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Изключително горещ се очертава празничният уикенд в САЩ. Над 68 милиона души ще бъдат засегнати от необичайно високите температури.

Предупреждения важат за няколко щата, като сред най-засегнатите градове ще бъдат Вашингтон, Ню Йорк и Бостън.

Заради активното използване на климатици вече има срив не електропреносната мрежа и около 20 000 домакинства са без ток. Националният жп превозвач съобщи, че пътниците трябва да са готови за закъснения и отмяна на влакове, тъй като горещината може да повреди релсите.

Заради жегата на места има и отменени паради по случай 250-годишнината от основаването на САЩ.

#екстремна жега #САЩ

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