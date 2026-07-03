БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открито е тялото на едно от децата в река Струма,...
Чете се за: 01:25 мин.
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край...
Чете се за: 02:52 мин.
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две...
Чете се за: 00:45 мин.
Четири града подадоха документи за домакинство на...
Чете се за: 01:52 мин.
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на...
Чете се за: 01:00 мин.
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жълт код за значителни валежи в централните части на Северна България утре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И през нощта на много места в страната се очакват проливни валежи, мощна гръмотевична дейност и опасност от градушки.

Предупреждение за значителни количества е обявено в централните части на Северна България.

Утре над западните райони ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще има валежи и гръмотевици, но до края на деня облачността почти навсякъде ще намалее. Максималните температури ще са между 25° и 30°, в крайните югозападни райони – до 33°, в София – около 26°. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър.

И на морския бряг ще има валежи, но по-късно през деня облачността и там ще намалее. Ще бъде ветровито с максимални температури между 25° и 27°.

В планините ще духа временно силен северозападен вятър, а валежи ще има в масивите от Централна и Източна България.

Валежи и гръмотевични бури се очакват утре в източните и южните райони на Балканите, а в западната половина на полуострова ще бъде слънчево. Безоблачно ще бъде и в по-голямата част от Европа. Продължава повишението на температурите на Пиренеите, където отново ще бъде много горещо.

В неделя в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с краткотрайни сутрешни мъгли и изолирани следобедни превалявания, главно в източните и планинските райони. В понеделник и вторник ще се задържи предимно слънчево, а температурите ще се повишават. Валежи и гръмотевици ще има отново в източните и планинските райони, на повече места през втория ден.

В сряда на много места в страната ще има интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

#времето #валежи #прогноза за времето #жълт код #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
2
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
4
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
5
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на АМ „Тракия“
6
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на жената,...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
5
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Времето

Валежи и гръмотевични бури и днес, и утре
Валежи и гръмотевични бури и днес, и утре
Гръмотевични бури и в последния ден от работната седмица Гръмотевични бури и в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:30 мин.
Валежи, гръмотевици и градушки ни очакват и в следващите дни Валежи, гръмотевици и градушки ни очакват и в следващите дни
Чете се за: 02:42 мин.
Валежи и гръмотевични бури следобед Валежи и гръмотевични бури следобед
Чете се за: 02:25 мин.
Код жълто в цялата страна за валежи, гръмотевични бури и градушки Код жълто в цялата страна за валежи, гръмотевични бури и градушки
5918
Чете се за: 02:17 мин.
Проливни валежи, гръмотевични бури и градушки Проливни валежи, гръмотевични бури и градушки
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“ Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ) Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ