Жълт код за значителни валежи в централните части на Северна България утре

И през нощта на много места в страната се очакват проливни валежи, мощна гръмотевична дейност и опасност от градушки.

Предупреждение за значителни количества е обявено в централните части на Северна България.

Утре над западните райони ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще има валежи и гръмотевици, но до края на деня облачността почти навсякъде ще намалее. Максималните температури ще са между 25° и 30°, в крайните югозападни райони – до 33°, в София – около 26°. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър.

И на морския бряг ще има валежи, но по-късно през деня облачността и там ще намалее. Ще бъде ветровито с максимални температури между 25° и 27°.

В планините ще духа временно силен северозападен вятър, а валежи ще има в масивите от Централна и Източна България.

Валежи и гръмотевични бури се очакват утре в източните и южните райони на Балканите, а в западната половина на полуострова ще бъде слънчево. Безоблачно ще бъде и в по-голямата част от Европа. Продължава повишението на температурите на Пиренеите, където отново ще бъде много горещо.

В неделя в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с краткотрайни сутрешни мъгли и изолирани следобедни превалявания, главно в източните и планинските райони. В понеделник и вторник ще се задържи предимно слънчево, а температурите ще се повишават. Валежи и гръмотевици ще има отново в източните и планинските райони, на повече места през втория ден.

В сряда на много места в страната ще има интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.