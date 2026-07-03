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Ню Йорк ликува: Втори ден от сватбеното тържество на Тейлър Суифт

Христо Ценов от Христо Ценов
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САЩ и Канада
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Очаква се тази вечер да се състои голямата гала вечеря от втория ден на сватбеното тържество на поп звездата Тейлър Суифт и Травис Келси.

Събитието е в „Медисън Скуеър Гардън“, Ню Йорк. Сватбата не е публична и гостите са инструктирани да не заснемат речите. Очаква се те да бъдат над 1000.

Сред тях ще са звезди като Ед Шийрън, Зоуи Кравиц и Сабрина Карпентър. Селена Гомес и Джиджи Хадид ще бъдат шаферки на певицата. Принцът на Уелс Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън изненадващо не са забелязани в Ню Йорк, въпреки топлите отношения на кралското семейство с Тейлър Суифт.

#втори ден #тейлър суифт #сватба #Ню Йорк

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