Звездна сватба: Омъжи ли се Тейлър Суифт?

Поп звездата Тейлър Суифт и футболиста Травис Келси са сключили брак, съобщи "Ню Йорк Пост", позовавайки се на няколко анонимни източника. Съобщението е на фона на подготовката за очакваното тържество в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Мега звездата и нейният избраник не са потвърдили нито датата, нито мястото на сватбата, но около емблематичната арена в Манхатън са поставени ограждения, затворени са улици и бяха забелязани екипи, които разтоварват оборудване от камиони.

Според спекулациите около 100 души са поканени на сватбено събитие в четвъртък, преди по-мащабно тържество в залата с над хиляда гости.