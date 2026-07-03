Бойко Рашков за полетите на Пеевски: Компетентните органи да направят проверки

Депутатът от ПП и бивш вътрешен министър Бойко Рашков заяви, че компетентните институции трябва да проверят данните за задграничните пътувания на Делян Пеевски и евентуалното участие на конституционния съдия Десислава Атанасова. В предаването "Още от деня" той постави акцент върху задължението публичните лица да декларират разходите си и призова случаят да бъде изяснен, независимо дали има данни за извършено престъпление.

На въпрос това политическа буря ли е или буря в чаша вода, Рашков отговори:

"Зависи как ще погледнат съответните компетентни държавни органи от една страна. От друга страна зависи как ще реагира и самата Десислава Атанасова, придружавала господин Пеевски в неговите задгранични пътувания. Вижте, когато се говори за съдия, за прокурор, включително за конституционен съдия, ние не можем да се спираме само на въпроса извършено ли е, или не е извършено престъпление. Защото по отношение на тези длъжностни лица Конституцията по принцип изисква те да притежават високи нравствени качества. Какви са нравствените качества на човек, който не изпълнява задълженията си по закон да декларира и ако не декларира имущества и разходи за предходната година? Какъв е моралът на един такъв, задължен по закон съдия, особено конституционен съдия, който не си е декларирал, да кажем, разходите за задгранични пътувания? Колеги, които са проверявали, твърдят това. Аз лично не съм обръщал внимание на декларациите. Те са публични, всички знаят това. Не съм ги проверявал лично, но колеги бяха проверили, включително и Делян Пеевски за неговите пътувания. Те са 227, доколкото каза министър Демерджиев. БНТ: Но къде е границата с личния живот, за която настоява и Пеевски? - Вижте, оставете тези, бих казал, дори дразнещи аргументи за личния живот, когато става дума за изпълнение на задължение по закон да се декларира едно задгранично пътуване. Това е важното. Никой от обществото не се интересува с кой си пие кафето Делян Магнитски. Обаче когато става дума за нарушение на закона за публичност на имуществото, включително на разходите, които се правят, всеки може да отвори този закон и да види, че се декларират дори разходите за пътувания. Трябва да се декларират тези разходи, за да може компетентният контролен орган да провери с какви средства са направени тези разходи, има ли нарушение на закона, има ли корупция или няма. Това не зависи от Делян Магнитски. Зависи от компетентния орган, който трябва да направи проверка на тези над 220 пътувания и разходите, които той е направил."

Рашков коментира и защо когато ПП-ДБ бяха на власт не е направена подобна проверка за пътуванията на Пеевски.

"Значи не е било на дневен ред да се проверява Делян Пеевски за това пътувал ли и колко пъти е пътувал. Вижте, в последните години започна да набира скорост въпроса и да се появява информация в публичното пространство, че този човек пътува непрекъснато в някои страни, много често до Дубай. Твърди се, че там е съпругата му, има дете от нея и така нататък. В един момент назря необходимостта да се провери този човек, поставен под ограниченията на глобалния закон „Магнитски“, с какво плаща тези стотици свои пътувания. Мисля, че това е съвсем логичен въпрос. Отговорът на този въпрос сега вече назрява. БНТ: А в сглобката не е назрял? - Тогава не е имало достатъчно информация да се прави такава проверка."

През 2024 година, когато се гласува Десислава Атанасова да стане конституционен съдия, почти цялата парламентарна група на ПП–ДБ масово гласува за нея, с изключение на Бойко Рашков.

"Очевидно аз не съм се повлиял до такава степен. В кадровите планове на няколко политически партии, които тогава се бяха обединили в така наречената сглобка, взел съм свое лично решение как да гласувам. По подобен начин гласувах и тогава, когато се изготвиха и промените в Конституцията, които на практика срещнаха крушение в Конституционния съд. Това е въпрос на мой опит и на мое убеждение по определени въпроси, които не биха могли да се променят, когато съм убеден в тяхната правилност. Това убеждение е формирано и на базата на моите познания и дългогодишен опит."

По думите на Рашков до няколко месеца ще се види на кого ще разчитат управляващите при гласувания, които изискват квалифицирано мнозинство.

"Ще видим в най-близко време – да кажем в рамките на два-три месеца, до септември–октомври – на кой ще разчитат. На този, чиито задгранични пътувания в момента активно се изследват, защото не ги е декларирал – на него ли ще разчитат? БНТ: А могат ли да разчитат на вас за ВСС например? Бойко Рашков: Аз мисля, че е по-естествено да разчитат на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, вместо на лице, обявено от две велики демокрации за едно от най-корумпираните в нашата страна."

Според депутата няма нищо нередно в проверките на МВР спрямо Пеевски.

"Аз, имайки предвид личността на Делян Певски, мисля, че дори малко се прави в тази насока. Имам предвид това, което са правили Съединените щати и Великобритания, когато те решиха да обявят Делян Магнитски като най-корумпиран човек в нашата страна и да го подложат под ограничението на този глобален закон. Една чужда дължава може да наложи такива санкции на един гражданин, независимо, че е български гражданин. Ние не можем да си ползваме собствените информационни фондове в Министерството на вътрешните работи, за да разберем този човек кога е пътувал, с каква цел е пътувал и дали неговите пътувания не са свързани с извършването на престъпления у нас и в чужбина. Така че информационните фондове са за това, за проверка. Дали ще се докаже извършено престъпление е втори въпрос. Но без да се предприемат проверки, това е невъзможно."

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