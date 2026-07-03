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Димитър Петров, "Прогресивна България": Няма предварителна договорка с „Литаско“, но се надяваме да избегнем арбитража

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Няма предварителна договорка с „Литаско“ за избягване на арбитража, но България се надява с позицията си по отношение на санкциите срещу Русия да предотврати съдебен спор. Това заяви в "Още от деня" депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров.

"Искам само да кажа новината от днес, която някак си може би ще мине покрай останалите новини в българското общество, че Италия ще се присъедини към България за налагането на вето спрямо руския патриарх. По отношение на Вагит Алекперов мисля, че ние сме ясни защо го правим, защо отказваме да наложим тези санкции. Защитата на българските интереси стига дотам, доколкото националната сигурност, която е един от водещите ни приоритети, изисква от нас една от най-модерните рафинерии изобщо на Балканския полуостров и в Европа да бъде по някакъв начин гарантирана в своето функциониране. И по този начин ние реално защитаваме българската рафинерия. Вие сте запознати вероятно за „Литаско“. Днес премиерът Румен Радев беше на блицконтрол в парламента и ясно каза, че това е именно в резултат на нашата позиция, че ще наложим вето на санкциите срещу Русия. Така че „Литаско“ пристигна в България, проведоха се разговори и беше вдигнато това ограничение спрямо „Нефтохим“. Ние се надяваме чрез това поведение от наша страна да избегнем този арбитраж, но няма предварителна договорка. Това е само една ясна посока от наша страна, че ние ценим работата на „Нефтохим“ и не искаме да я загубим като възможност", заяви Петров.

Депутатът очаква благодарение на комплекс от мерки на правителството да бъдат намалени както цените на горивата, така и на основните стоки.

"Аз очаквам цените не само след това вето, а изобщо след целия комплекс от мерки, които предприемаме и във вътрешнополитически план, знаете за тези промени, които приехме – не само на горивата да се намалят цените, а да се намалят цените на всички стоки. Говоря и за "Кошницата с грижа", и също така за промените, които въведохме в Закона за защита на конкуренцията и на потребителите. Всички те са насочени към това да бъдат понижени и цените на горивата, и цените на стоките."

Тази седмица стана ясно, че страната ни ще получи петия транш средства по ПВУ благодарение на промените в сферата на правосъдието.

"За приблизително един месец успяхме да приемем всички необходими промени, за да се отпуснат тези средства. И ако мога тук да кажа – точно тези действия от наша страна, разбира се в синхрон с правителството, допринесоха за повишаване на доверието в българското правителство. Това ясно показва, че нашата позиция по отношение на предложения 21-ви пакет санкции срещу Русия, а именно да наложим вето на този пакет, по никакъв начин не разколебава доверието в българското правителство – точно обратното."

Петров отговори и на критиките, отправени от Бойко Рашков за кадровите политики в службите.

"Господин Бойко Рашков каза няколко неща. Едно от тях е, че господин Пламен Тончев едва ли не е опъвал чадър над аферата в Баба Алино. Точно обратното – трябва да кажем, че по негово време е внесен доклад в Народното събрание до госпожа Наталия Киселова като председател, който, в интерес на истината след това не е процедиран. Така че по-скоро господин Пламен Тончев е свършил работата си да информира народните представители за този казус, доколкото това е в неговата компетентност. По отношение на това, че сме саботирали техни представители в Правната комисия – например аз мисля, че ако господин Бойко Рашков визира съдебната реформа, точно обратното. Ние там взехме решения, които са изцяло съобразени с Конституцията и законите на страната. Тъй като аз изучавам конституционно право, докторант съм по конституционно право, трябва ясно да кажа, че част от предложенията на колегите криеха риск от противоконституционност. И това беше становището и на професионалната общност. Говоря за обществената квота. Ние тази морална устойчивост ще я мерим чрез правилата, които въведохме и които Народното събрание ще приеме за установяване на високите професионални и нравствени качества. Аз говоря тук за техните предложения, които целяха да създадат квота в квотата. Обществена квота в парламентарната квота. Като бяха подбрали съвсем без никаква съществена обосновка определени организации, а други бяха изключени. Посочиха се три юридически факултета, вместо да се отвори за всички. Тоест имаше предложения, които не бяха рационални и не беше моментът сега да бъдат провеждани. Ние не казахме, че не трябва да се случат. Казахме, че моментът не е подходящ, тъй като трябва дебат. И трябва, може би, да бъдат въведени на конституционно ниво. Защото така, ако бяха разписани в Закона за съдебната власт, нямаше да бъдат конституционно допустими."

Според Димитър Петров безусловната подкрепа, която ГЕРБ-СДС заявиха относно избора на кандидатите за ВСС, е провокация.

"Съзнателна провокация, за да може да се създаде представа в обществото, че ние се намираме в някакви предварителни договорки с тях. Това не е така. Искам само ясно да кажа, че се видя кои са политическите сили, които се стремим към начало на съдебната реформа. Освен нас, също така и ПП и ДБ бяха останалите политически сили, които предложиха законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. От друга страна, ГЕРБ и ДПС бяха съвсем наблюдатели на процеса, доколкото дори техните представители отсъстваха от заседанията на Правната комисия, а в пленарната зала не взеха отношение в дебата. И изведнъж се появяват и казват: „Ние ще подкрепим кандидатите на „Прогресивна България“. Нали разбирате, че това е едно тенденциозно поведение, което е недопустимо."

Вижте целия разговор във видеото.

#арбитраж #"Прогресивна България" #Литаско

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