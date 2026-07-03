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Жена е убедила десетки да изтеглят кредити за почти 1 млн. евро - как е работела измамната схема?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Жена е убедила десетки да изтеглят кредити в размер на почти 1 милион евро за няколко години. Представяла се е за касиер на политическа партия и обяснила на жертвите си, че като ѝ предоставят получените от банките пари, ще спечелят финансиране по европейски програми. Софийската районна прокуратура ѝ е повдигнала обвинение. 39-годишната жена казвала на жертвите си, че работи за политическа партия и че колкото по-големи кредити изтеглят, толкова повече пари остават за тях.

Главен комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: „Впоследствие това, с което е успяла да ги заблуди в по-голяма степен, е че самият кредит след това няма да бъде заплащан. Тя се е възползвала от длъжността, която е заемала, и по този начин се е представяла като упълномощена да набира симпатизанти да теглят кредити с оглед получаване на финансови средства.“

Полицията се захваща с този случай през септември миналата година, тогава жената е уволнена от партията. До момента са установени 25 пострадали, но постъпват още сигнали от измамени.

Главен комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: „Сумата, която е получила извършителката, възлиза на около 1 милион и 500 хиляди лева – казваме го в български лева, тъй като деянията са извършени в периода от 2020 година до 2025 година.“

Александра Стефанова, говорител на Софийска районна прокуратура: „Имуществената вреда е на стойност над 807 000 евро. Пострадалите лица са предоставяли изтеглените от тях кредити в кеш.“

Жената е успявала да убеди хората да теглят между 20 000 и 120 000 лева.

#измамна схема #жена #кредити

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