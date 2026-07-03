Втори ден темата с полетите на лидера на ДПС е на фокус в парламента

Втори ден темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е на фокус в парламента. В декларация от „Продължаваме промяната“ призоваха за цялата истина за пътуванията на Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, за които вчера съобщи вътрешният министър. От ДПС обявиха, че подават сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изнесената информация от министър Демерджиев и използването на данни от PNR системата, която по принцип се използва за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.

От ПП призоваха истината за пътуванията на Пеевски да излезе наяве, а Десислава Атанасова да напусне Конституционния съд.

Велислав Величков, „Продължаваме промяната“: „Делян Пеевски дължи обяснение, но не пред НС, а пред компетентните органи по разследването и избирателно действащата Софийската градска прокуратура, където потъват безследно тайните на прехода и където разбрахме, че е потънала преписката за един от тези полети. Конституционният съдия Десислава Атанасова не е обявила пътуванията си с влиятелен депутат няколко месеца, след като е встъпила в длъжност през 2024 г., не е декларирала личните си отношения с него, а те вчера са потвърдени от самия Пеевски. Не може повече такъв човек да бъде конституционен съдия.“

Атанасова за първи път коментира темата. В позиция до медиите тя отрече твърденията на Демерджиев, че от 5 до 8 април е била с Делян Пеевски в Дубай, и приложи документи, които доказват това. Сред тях и справка от МВР, показваща, че в този период тя се е намирала единствено в Турция. Демерджиев отговори и повдигна нови въпроси.

От ДПС обявиха, че подават сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор за изнесената информация вчера от вътрешния министър и използването на данни от PNR системата, която по принцип се използва за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.

Калин Стоянов – ДПС: „ Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби.“

Демерджиев отговори и повдигна нови въпроси.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако са толкова уверени, че тази информация не се съдържа в регистрите на Гранична полиция, за мен е интересно защо не се съдържа и какви са причините за това.“ Калин Стоянов, ДПС: „Той забрави ли, че вчера тържествено беше на трибуната на НС и изнесе информацията, за която става въпрос. От него я имаме тази информация.“

Демерджиев и Стоянов влязоха в задочен спор и дали санкциите по „Магнитски“ се прилагат или не в България.





