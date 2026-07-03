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Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция

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На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция. Това заявява в позиция конституцинния съдия Десислава Атанасова след изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев, че в периода 5 април 2025 - 8 април 2025 г. е била с Делян Пеевски в Дубай.

Те предоставя и документи - вижте тук и тук.

Ето и пълния текст на позицията, разпространена от Конституционния съд:

Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 2.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/2.07.2026 г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 5.04.2024 г. – 8.04.2024 г.

Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.

Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно.

Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии (Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии) Turkish Airlines.

На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.

Прилагам посочените документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия.

#Иван Демерджиев #Десислава Атанасова #делян пеевски #полети

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