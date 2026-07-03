Въздухът в София: И днес останаха в сила препоръките столичани да бъдат предпазливи след пожара

И днес останаха в сила препоръките столичани да бъдат предпазливи след пожара в халетата за преработка на пластмаса в кв. "Република", близо до квартал „Люлин“. Показателите на въздуха обаче са в норма, въпреки неприятната миризма. Част от хората в „Люлин“ още се притесняват, че въздухът е мръсен.

Александра: „Днес сутринта като изведох кучето също миризмата беше много силна. - БНТ: Притеснявате ли се? - Ами, да, вчера даже бяха извели и децата в градината, което беше странно.“

Станислав: „Усетихме миризмата, но днес е по-добре. Притесняваме се, имаме малко дете.“

22-ра детска градина „Великденче“ е в близост до изгорелите складове. Децата там днес играеха на закрито по препоръка на Столичната община, а всички прозорци бяха затворени.

Камелия Богданова, директор на 22-ра ДГ „Великденче“: „Във вчерашния ден получихме обаждания от няколко притеснени майки, които споменаха, че предпочитат да си задържат дечицата вкъщи, но днес вече са в градината.“

От общината също потвърдиха, че няма повод за притеснение.

Марин Маринов, Столичната община: „Всички показатели, които измерваме и следим, в момента са положителни и с устойчива тенденция за нормални за сезона.“

Отчетените вчера повишени нива на бензен обаче са твърде ниски, за да повлияят на здравето на хората.

Мартин Недялков, Институт по обща и неорганична химия към БАН: „Бензенът е канцероген, експозицията на бензен след десетилетия може да доведе до образуването на туморни клетки и развитие на рак, но непосредствена опасност от бензена при тези условия не може да се получи.“

На този фон кметът Васил Терзиев излезе с позиция, че общината не премълчава нищо по случая и предпочита да понесе критика, че хората са били притеснени излишно, отколкото че бездействат.