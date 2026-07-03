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Въздухът след пожара в София: Училища и детски градини с указания да ограничат заниманията навън

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Качеството на въздуха е с добри показатели след големия пожар в завода за отпадъци в "Люлин". Тази сутрин наблюдаваните замърсители са в норма, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

22-ра детска градина „Великденче“ в столичния квартал „Люлин“ се намира в близост до изгорелите халета за преработка на пластмаса. Все още се усеща неприятна миризма, но като цяло ситуацията е спокойна. Деца, които да играят на открито, няма – всички са вътре по групите и се спазват препоръките на Столичната община.

До мерките се стигна, след като вчера вятърът утихна и бяха отчетени завишени стойности на бензен в района. Персоналът на градината е спокоен, родителите също.

"Спазваме всичко, което ни е разпоредено в днешния ден, децата не са играли навън. От вчера след като се случи това с възникнал инцидент, прозорците са плътно затворени, където отглеждаме децата са климатизирани, обстаоновката е спокйна", обясни директорът на детската градина.

Позицията на Столичната община остава същата – показателите са в норма и няма място за притеснение.

Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" към СО: "Не искаме да всяваме паника, но поредупредихме детските градини и уязвимите да огрничат престоя навън. Времето е динамично и се отчита тряйна положителна тенденция до късните часове на 2 юли. Ако се повишат СО ще информира гражданите. Към момента са в полза и не очакваме влошаване. Всички показатели са положителни с устойвиа тенденция за нормални за сезона."

Вижте повече в прякото включване на Християна Димитрова.

#София #пожар #въздух #замърсяване

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